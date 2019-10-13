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11:44   13 Октября 2019
Весь мир

Минобороны Турции сообщило о потерях курдских боевиков в Сирии

Минобороны Турции сообщило о потерях курдских боевиков в Сирии

Почти полтысячи членов Рабочей партии Курдистана были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», которая проходит в восточной части Сирии, сообщили в турецком министерстве обороны 13 октября.

«Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, составляет 480», — уточнили в оборонном ведомстве страны.

В публикации добавили, что позиции курдов обстреливали с земли и воздуха всю ночь. В частности, военные использовали беспилотники. Напомним, что ранее в ходе военного наступления военнослужащие Турции заняли населенный пункт Сулук в сирийской провинции Ракка.

Минобороны Турции сообщило о потерях курдов в Сирии

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #минобороны #источник мира

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