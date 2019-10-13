Российские туристы выбрали Хельсинки и Минск как унылые города

Российские туристы рассказали о самых скучных городах европейской части материка для отдыха. Сервис Aviasales опросил тысячу пользователей, на базе мнения которых и составил рейтинг унылых городов.

Финские Хельсинки оказались на первом месте — столицу выбрали 30 процентов респондентов. Путешественников не устроила зачастую плохая погода и недостаточность достопримечательностей. Четвертой части опрошенных не понравилась словацкая Братислава, где «неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры». Тройку закрывают чешские Карловы Вары. Пользователи отметили, что город маленький и не располагает достаточным количеством развлечений.

Также в рейтинг попал германский Мюнхен, в котором после восьми вечера некуда сходить, кроме баров. Здесь же россиянам не понравилось отсутствие необычных достопримечательностей. Польскую Варшаву отметили как хорошую остановку в путешествии по Европе, но назвали его «скучным, серым городом с минимумом культурно-исторических объектов».

В итальянской Пизе, как уверяют туристы, кроме падающей башни не на что смотреть. Хотя им понравилась спокойная атмосфера и дешевизна относительно Венеции. Последнее место разделили литовский Вильнюс и белорусский Минск. В первом путешественники не знали, чем заняться, а во втором городе не увидели «изюминку», лишь «пустоту».