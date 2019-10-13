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11:41   13 Октября 2019
Весь мир

«Независимая ассоциация сирийских курдов» поддержала военную операцию Турции

«Независимая ассоциация сирийских курдов» поддержала военную операцию Турции

«Независимая ассоциация сирийских курдов» (ISKA) заявила о поддержке турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.

По утверждению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главная цель военной операции, начавшейся 9 октября — освобождение северной Сирии от запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК), курдских вооруженных отрядов YPG, альянса SDF («Демократические силы Сирии») и запрещенного в РФ ИГ*. После военной операции планируется создание в регионе 30-километровой «зоны безопасности», которую турецкая сторона планирует заселить сирийскими беженцами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент ISKA Абдулазиз Таммо считает операцию «Источник мира» шансом для возвращения курдских беженцев из Турции в Сирию, а также заявил от лица сирийских курдов, что не видит разницы между  РПК и YPG: по его мнению, это — одно и то же.

«Мы хотим, чтобы Турция создала «зону безопасности». Мы очень тоскуем о нашей родине. Почти миллион беженцев с территорий к востоку от Евфрата живет в Турции. Мы хотим вернуться и построить новую Сирию рука об руку с курдами, арабами, туркоманами и христианами», — заявил глава ISKA в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Независимая ассоциация сирийских курдов» поддержала военную операцию Турции

Напомним, 12 октября Минобороны Турции заявило о ликвидации 459 членов РПК в ходе операции «Источник мира». За день до этого США вывели своих военнослужащих из зоны операции Турции на севере Сирии из-за опасений за их безопасность. В Пентагоне заявили, что Штаты не бросают курдских партнеров в Сирии, но американские военные не должны оказаться в центре конфликта.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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