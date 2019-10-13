Трамп заявил, что войска США в Сирии сделали работу и должны вернуться домой

Американским войскам не нужно оставаться в Сирии и обеспечивать безопасность на границе с Турцией. Пришло время для их возвращения в США.

Такое мнение, выступая в Вашингтоне на конференции консервативных политиков, высказал президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, военнослужащие США «победили ИГ*» (запрещенную в РФ террористическую группировку), и теперь им нужно заняться защитой собственной страны и границы. Трамп также подчеркнул, что, несмотря на несогласие многих политиков, он считает, что поступает правильно, так как войска США в Сирии «должны были пробыть 30 дней, а в итоге задержались на 10 лет».

«Мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой, — считает президент США. — Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно».

При этом Трамп поблагодарил Турцию за борьбу с террористами из вооруженных формирований курдов.

Напомним: Турция начала направленную против курдских формирований антитеррористическую военную операцию «Источник мира» в приграничных регионах Сирии 9 октября. Об этом в минувшую среду заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнувший, что целью операции является создание на сирийско-турецкой границе «зоны безопасности», а также помешать боевикам свободно передвигаться по трассе М-4.

США после начала операции заявили о выводе своих войск из района наступления турецкой армии на севере Сирии, подчеркнув при этом, что «не поменяли своего военного присутствия в САР».

Турецкая армия ведет боевые действия против курдских формирований, которые, под предлогом борьбы с террористами ИГ*, взяли под свой контроль сирийские территории на востоке страны, подвергнув дискриминации и насилию местных жителей – арабов. При этом с террористами, курдские подразделения предпочитали не воевать, а договариваться. Основные силы террористов в Сирии были разбиты преимущественно сирийской армией при поддержке ВКС России.