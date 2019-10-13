Орешкин выступил за расчеты в рублях и евро в энергетической сфере

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал о дедолларизации торговли с Европейским союзом в беседе с газетой Financial Times 13 октября.

Он отметил, что рубль — хорошая валюта, так как она стабильна. К тому же, европейские компании и инвесторы все чаще пользуются именно им. Согласно данным газеты, порядка 30 процентов рублевых займов приходится на иностранцев.

«Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией… Почему бы не использовать ее [российскую валюту] для глобальных транзакций?», — отметил министр.

Вместе с тем, рублевые инвестиции помогут стране уменьшить пагубное воздействие санкций и зависимость от доллара, считает Орешкин. За последние полтора года Центральный банк РФ сократил активы в американских облигациях с 96 до восьми миллиардов.

Напомним, что осенью прошлого года российские министерства финансов и экономического развития, а также Центробанк внесли на рассмотрение правительства предложения по дедолларизации экономики.

Примерно в то же время, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что регион оплачивает 80 процентов энергетического импорта в валюте США. Такое положение дел надо изменить, заявлял он. Уже в декабре ЕК выдвинула ряд идей по усилению евро на мировом рынке энергетики.