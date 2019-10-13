РФ призвала 50 стран заплатить обязательные взносы в ООН

После слов генсека ООН Антониу Гутерреша о серьезном ухудшении финансового положения ООН, МИД РФ призвал членов организации к бюджетной дисциплине — более 50 стран, включая США, не заплатили взносы. Об этом сказано в сообщении российского МИД.

«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в субботу в штаб-квартире ООН решили ограничить расход электроэнергии, сэкономить на отоплении и работе эскалаторов из-за финансовых трудностей в организации, сообщали РИА Новости.

«Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной», — заявила заместитель генерального секретаря ООН Кэтрин Поллард.

Поллрад подчеркнула, что финансовое состояние ООН зависит от добросовестности государств-участников в исполнении обязательств по денежным взносам в полном объеме и вовремя.

Напомним, ранее российской делегации, отправленной в Нью-Йорк для участия в заседании Первого комитета ООН, не выдали американские визы. После этого заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести штаб-квартиру организации из американского города в Вену или Женеву.