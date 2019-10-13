Армия Турции захватила сирийский Сулук

Турецкие военнослужащие заняли населенный пункт Сулук, который располагается на северо-востоке сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии 13 октября.

Напомним, что ранее Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира», которая должна развернуться в восточной части арабской республики. По словам главы Турции Тайипа Эрдогана, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Цель «Источника мира» — уничтожение террористического коридора, который хотели создать боевики вдоль границы. К тому же, она проводится для достижения мира и стабильности в Сирии, в первую очередь, на границе с Турцией и на трассе М4. Стоит отметить, что операция носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы якобы освободить их от ИГ*. Вместе с этим, они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.