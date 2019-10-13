Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские туристы выбрали Хельсинки и Минск как унылые города

Российские туристы выбрали Хельсинки и Минск как унылые города

 Орешкин выступил за расчеты в рублях и евро в энергетической сфере

Орешкин выступил за расчеты в рублях и евро в энергетической сфере
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Армия Турции освободила от курдских боевиков сирийский Сулук

Армия Турции освободила от курдских боевиков сирийский Сулук

 Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе
Российские туристы выбрали Хельсинки и Минск как унылые города

Российские туристы выбрали Хельсинки и Минск как унылые города

 Орешкин выступил за расчеты в рублях и евро в энергетической сфере

Орешкин выступил за расчеты в рублях и евро в энергетической сфере
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Армия Турции освободила от курдских боевиков сирийский Сулук

Армия Турции освободила от курдских боевиков сирийский Сулук

 Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе
10:23   13 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Луганская Народная Республика не обстреливалась украинскими силовиками двое минувших суток: за 12 и 11 октября ведения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 12 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщил представитель ЛНР, цитируют РИА Новости.

До этого режим прекращения огня в Донбассе был установлен 21 июля, но не сохранился даже на сутки.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным необходима для урегулирования конфликта в Донбассе, хотя пока и не планируется. 12 октября украинские власти и руководство самопровозглашенных республик договорились уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу «фортов» и разминированию.

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Напомним, 1 октября контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно ей, Киев должен предоставить ДНР и ЛНР особый статус, но сначала в республиках будут проведены выборы, организованные по украинскому законодательству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#донбасс #украина #лнр #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...