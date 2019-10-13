Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Луганская Народная Республика не обстреливалась украинскими силовиками двое минувших суток: за 12 и 11 октября ведения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 12 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщил представитель ЛНР, цитируют РИА Новости.

До этого режим прекращения огня в Донбассе был установлен 21 июля, но не сохранился даже на сутки.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным необходима для урегулирования конфликта в Донбассе, хотя пока и не планируется. 12 октября украинские власти и руководство самопровозглашенных республик договорились уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу «фортов» и разминированию.

Напомним, 1 октября контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно ей, Киев должен предоставить ДНР и ЛНР особый статус, но сначала в республиках будут проведены выборы, организованные по украинскому законодательству.