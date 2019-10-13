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 Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе
10:20   13 Октября 2019
Весь мир

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур досрочных президентских выборов начался в Тунисе. В большинстве регионов избирательные участки заработали в 8.00 по местному времени (10.00 по московскому). Они закроются в 18.00, но в ряде районов — в 16.00 по соображениям безопасности.

Избирательные мероприятия проходят в 33 округах, 27 из которых находятся на территории государства. Всего в голосовании могут поучаствовать свыше семи миллионов тунисцев, тогда как население достигает 11 миллионов людей.

В выборах участвуют два кандидата, которые получили наибольшую поддержку в первом туре 6 октября. Ими стали независимый претендент Каис Саид и глава партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи, которого выпустили из тюрьмы в преддверии голосования. Напомним, что он оказался за решеткой из-за обвинений в коррупции и финансовых махинациях.

Согласно Конституции страны, кандидат должен быть мусульманином в возрасте от 35 лет. Президент избирается на пятилетний срок. Как сообщал глава Высшей независимой комиссии по выборам Набиль Баффун, победителя объявят до 15 октября.

Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Напомним, 25 июля скончался президент страны Аль-Баджи Гаид эс-Себси, который правил страной с 2014 года. В связи с этим, был объявлен недельный траур. Спикер тунисского парламента Мохамед Эннасер стал временным главой государства в соответствии с Конституцией.

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Автор: Анна Манц
#выборы #президент #тунис #второй тур

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