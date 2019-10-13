Второй тур выборов президента стартовал в Тунисе

Второй тур досрочных президентских выборов начался в Тунисе. В большинстве регионов избирательные участки заработали в 8.00 по местному времени (10.00 по московскому). Они закроются в 18.00, но в ряде районов — в 16.00 по соображениям безопасности.

Избирательные мероприятия проходят в 33 округах, 27 из которых находятся на территории государства. Всего в голосовании могут поучаствовать свыше семи миллионов тунисцев, тогда как население достигает 11 миллионов людей.

В выборах участвуют два кандидата, которые получили наибольшую поддержку в первом туре 6 октября. Ими стали независимый претендент Каис Саид и глава партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи, которого выпустили из тюрьмы в преддверии голосования. Напомним, что он оказался за решеткой из-за обвинений в коррупции и финансовых махинациях.

Согласно Конституции страны, кандидат должен быть мусульманином в возрасте от 35 лет. Президент избирается на пятилетний срок. Как сообщал глава Высшей независимой комиссии по выборам Набиль Баффун, победителя объявят до 15 октября.

Напомним, 25 июля скончался президент страны Аль-Баджи Гаид эс-Себси, который правил страной с 2014 года. В связи с этим, был объявлен недельный траур. Спикер тунисского парламента Мохамед Эннасер стал временным главой государства в соответствии с Конституцией.