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Астронавт из США рассказал о необычном приветствии почившего Леонова

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9:56   13 Октября 2019
Весь мир

Астронавт из США рассказал о необычном приветствии почившего Леонова

Астронавт из США рассказал о необычном приветствии почившего Леонова

Американский астронавт Майкл Коллинз рассказал об одной из встреч с российским коллегой Алексеем Леоновым, который умер 11 октября.

В Twitter участник первой экспедиции с высадкой на земной спутник отметил, что космонавт был не только первым человеком, оказавшимся в открытом космосе, но и «большим оригиналом».

«Однажды он поприветствовал меня, подняв с земли на метр», — поделился астронавт.

Он назвал Героя Советского Союза значимой фигурой российской космической программы и замечательным человеком.

Напомним, что Леонов ушел из жизни 11 октября этого года. Он умер в Москве на 86-м году жизни. Ожидается, что космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября.

В 1969 году Коллинз, Нил Армстронг и Базз Олдрин отправились на Луну на корабле «Аполлон-11». Последние два астронавта впервые в истории приземлились на спутник и вышли на его поверхность. В это время Коллинз ждал коллег на орбите планеты в командно-служебном модуле.

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Автор: Анна Манц

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