Астронавт из США рассказал о необычном приветствии почившего Леонова

Американский астронавт Майкл Коллинз рассказал об одной из встреч с российским коллегой Алексеем Леоновым, который умер 11 октября.

В Twitter участник первой экспедиции с высадкой на земной спутник отметил, что космонавт был не только первым человеком, оказавшимся в открытом космосе, но и «большим оригиналом».

«Однажды он поприветствовал меня, подняв с земли на метр», — поделился астронавт.

Он назвал Героя Советского Союза значимой фигурой российской космической программы и замечательным человеком.

Alexei Leonov was not only the first space walker but quite a character too. Once he greeted me by lifting me a meter off the ground! He was a talented artist and spokesman for the Russian space program, and a wonderful human being. Godspeed, Alexei. pic.twitter.com/pZgpkWgHfH — Michael Collins (@AstroMCollins) October 12, 2019

Напомним, что Леонов ушел из жизни 11 октября этого года. Он умер в Москве на 86-м году жизни. Ожидается, что космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября.

В 1969 году Коллинз, Нил Армстронг и Базз Олдрин отправились на Луну на корабле «Аполлон-11». Последние два астронавта впервые в истории приземлились на спутник и вышли на его поверхность. В это время Коллинз ждал коллег на орбите планеты в командно-служебном модуле.