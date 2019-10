Астронавт из США рассказал о необычном приветствии почившего Леонова

Американский астронавт Майкл Коллинз рассказал об одной из встреч с российским коллегой Алексеем Леоновым, который умер 11 октября.

В Twitter участник первой экспедиции с высадкой на земной спутник отметил, что космонавт был не только первым человеком, оказавшимся в открытом космосе, но и «большим оригиналом».

Он назвал Героя Советского Союза значимой фигурой российской космической программы и замечательным человеком.

Alexei Leonov was not only the first space walker but quite a character too. Once he greeted me by lifting me a meter off the ground! He was a talented artist and spokesman for the Russian space program, and a wonderful human being. Godspeed, Alexei. pic.twitter.com/pZgpkWgHfH