Путин подчеркнул важность сельского хозяйства для России

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников аграрного сектора и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что сельское хозяйство остается одним из ключевых отраслей российской экономики и напрямую влияет на качество жизни россиян. На сегодняшний день сфера уверенно развивается, наращивая влияние на международном рынке. Россия поставляет сельхоз продукцию в более чем 150 стран, подчеркнул президент.

«По итогам прошлого года Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы, а по ряду других позиций, например, ячмень, подсолнечное, рапсовое масло, входит в тройку мировых лидеров… Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал», — призвал российский глава.

Вместе с тем, правительство должно обеспечить соблюдение современных стандартов инфраструктуры, общего комфорта и жилой площади в селах. Это важно для того, чтобы аграрии могли гордиться не только деятельностью, но и родным населенным пунктом.

Всесоюзный день работников сельского хозяйства начали отмечать в СССР в 1966 году во второе воскресенье октября. Спустя 14 лет его переименовали в День работников сельского хозяйства, а еще через шесть лет — в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Тогда же перенесли дату на третье воскресенье ноября.

В 1988 году профессиональный праздник объединили с Днем мелиоратора и вновь переименовали, на этот раз, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Современный вид он получил в 1999 году. Тогда президент России Борис Ельцин подписал указ, который подтвердил празднование во второе воскресенье октября.