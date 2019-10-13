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9:15   13 Октября 2019
Россия

Глава Иркутской области назвал причину повышения своего оклада

Глава Иркутской области назвал причину повышения своего оклада

Оклад губернатора Иркутской области Сергея Левченко был повышен для того, чтобы увеличить заработную плату сотрудников бюджетных организаций. Об этом заявил сам региональный руководитель в комментарии РКБ 13 октября.

Напомним, что ранее Законодательное собрание получило проект о повышении губернаторской зарплаты до 27 тысяч рублей.

Левченко объяснил, что средний уровень оплаты труда в области для бюджетников небольшой. На фоне паводков, которые захлестнули регион этим летом, люди работали без выходных по 12 часов за 30 тысяч рублей. К тому же, как пояснил глава, размер выплат напрямую зависит от его зарплаты. В то же время, большая часть зарплаты уходит на благотворительность.

«Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — констатировал он.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев подкрепил объяснения губернатора указом российского президента Владимира Путина, согласно которому с 1 октября этого года необходимо проиндексировать заработные платы госслужащих.

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Автор: Анна Манц
#левченко #иркутская область #госслужащие #повышение зарплат

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