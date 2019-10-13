Голосование на парламентских выборах стартовало в Польше

Очередные выборы в парламент Польши стартовали в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Правом голоса обладают более 30 миллионов граждан Польши на 27 415 избирательных участках как внутри страны, так и за границей. В бюллетени для голосования внесены преимущественно кандидаты от пяти политических сил.

Полякам необходимо выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) по пропорциональной системе и 100 сенаторов (членов верхней палаты) по одномандатным избирательным округам.

Голосование в Польше продлится до 21:00 по местному времени (22:00 по Москве), если никакие экстраординарные обстоятельства не заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу некоторых участков. Сразу после закрытия участков местные СМИ обнародуют данные экзитполов.