Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете

Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.

Его охраняли «одетые в форменную одежду» сотрудники службы безопасности «с тяжелыми рюкзаками за плечами». Супруга Трюдо на сцену не вышла, хотя должна была объявить его выступление.

Либеральная партия, которую возглавляет премьер-министр, не стала комментировать ситуацию.

Дополнительные меры безопасности потребовались ввиду возможного насилия в ходе предвыборной кампании. Телеканал сообщил со ссылкой на собственные источники, что в сентябре полиция ежедневно составляла отчеты о проявлениях ненависти в интернете в адрес политических лидеров федерального уровня. Правоохранительные органы опасались, что может произойти реальное насилие, однако выступление Трюдо прошло спокойно.