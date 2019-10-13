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Число жертв мощного тайфуна в Японии достигло 18 человек
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Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете

 Число жертв мощного тайфуна в Японии достигло 18 человек

Число жертв мощного тайфуна в Японии достигло 18 человек
8:01   13 Октября 2019
Весь мир

Число жертв мощного тайфуна в Японии достигло 18 человек

Число жертв мощного тайфуна в Японии достигло 18 человек

Количество жертв мощного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18 человек, еще 16 пропали без вести, сообщает агентство Киодо.

Ранее поступала информация о десяти погибших. Пострадали более 120 человек. Телеканал TBS передает, что без вести пропали 22 человека, около 150 пострадали.

Стихийное бедствие обрушилось на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. В Токио ветер достиг такой скорости, что мог перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры ЛЭП. В 12 префектурах был объявлен максимальный уровень угрозы из-за ливней, на данный момент он уже отменен.

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что более 376 тысяч домов лишились энергоснабжения, почти в 14 тысячах домов отключена вода. Во многих районах реки вышли из берегов, сообщается о подтоплениях.

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Автор: Мария Милкевич
#япония #тайфун

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