Количество жертв мощного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18 человек, еще 16 пропали без вести, сообщает агентство Киодо.

Ранее поступала информация о десяти погибших. Пострадали более 120 человек. Телеканал TBS передает, что без вести пропали 22 человека, около 150 пострадали.

Стихийное бедствие обрушилось на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. В Токио ветер достиг такой скорости, что мог перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры ЛЭП. В 12 префектурах был объявлен максимальный уровень угрозы из-за ливней, на данный момент он уже отменен.

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что более 376 тысяч домов лишились энергоснабжения, почти в 14 тысячах домов отключена вода. Во многих районах реки вышли из берегов, сообщается о подтоплениях.