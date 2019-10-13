Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Отношение российского лидера Владимира Путина к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к предыдущему главе государства Петру Порошенко, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Свое мнение он выразил в эфире телеканала «112 Украина».

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными) 35 на 35», — отметил он.

Кравчук напомнил, что прежде об этом и речи не шло. Также он заметил, что, на его взгляд, Москва начала воспринимать Украину как государство.

Бывший глава государства добавил, что между двумя странами по-прежнему есть много неразрешенных вопросов, которые нельзя решить быстро, но «раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи».

Кравчук выразил мнение, что «первый серьезный разговор» между Киевом и Москвой пройдет на предстоящей в Париже встрече в нормандском формате.