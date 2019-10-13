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6:01   13 Октября 2019
Весь мир

Американский вице-адмирал объяснила цель захода эсминца «Портер» в Черное море

Американский вице-адмирал объяснила цель захода эсминца «Портер» в Черное море

Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти объяснила, зачем эсминец американских ВМС «Портер» заходил в Черное море. Ее слова опубликованы на сайте флота.

Франкетти рассказала, что это была плановая операция с целью продемонстрировать «приверженность Вашингтона к свободному судоходству».

«Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море», — заявила она.

Ранее в субботу, 12 октября, в Национальном центре управления обороной сообщили, что в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США. Черноморский флот РФ отправил на сопровождение судна фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

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Автор: Мария Милкевич
#черное море #эсминец сша

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