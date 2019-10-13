National Interest рассказал, как США ненамеренно помогли России укрепиться

Соединенные Штаты, сами того не подозревая, своей политикой укрепили экономику России, сообщает американский журнал National Interest.

Издание пишет об энергетическом секторе. Во-первых, положительное влияние оказали американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Бывшие партнеры Каракаса и Тегерана переключились на российскую нефть.

Во-вторых, «ненамеренной помощью» России стала торговая война США с КНР, которая дала возможность российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Когда Пекин ввел ответные тарифы на американских производителей сжиженного газа, энергетические компании КНР начали покупать доли в российских арктических СПГ-проектах.

Также издание отмечает, что в 2016 году Россия обошла Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и превратилась в главного нефтяного партнера Пекина. Кроме того, в 2019 году будет запущен газопровод «Сила Сибири», и в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива, что выведет Пекин на второе место по объемам закупки российского газа после Берлина.

В заключение NI пишет, что ухудшение отношений между Россией и Европой в связи с внутриукраинским конфликтом не помешало Москве сохранить прочные позиции на континенте. За последние несколько лет экспорт российского газа в Европу рос, а по итогам 2018 года «Газпром» вышел на рекордный уровень продаж на континенте. По предварительным оценкам, после запуска проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в этом году Россия будет продавать дополнительные 86,5 миллиарда кубометров газа.