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 Депутат ГД прокомментировал заявление главы Форин-офиса о «российской агрессии»

Депутат ГД прокомментировал заявление главы Форин-офиса о «российской агрессии»
4:07   13 Октября 2019
Весь мир

Депутат ГД прокомментировал заявление главы Форин-офиса о «российской агрессии»

Депутат ГД прокомментировал заявление главы Форин-офиса о «российской агрессии»

Слова министра иностранных дел Доминика Рааба о «российской агрессии» демонстрирует желание чиновников из секретариата НАТО сохранить финансирование альянса, сказал депутат ГД Антон Морозов в интервью RT.

«Это касается в первую очередь чиновников, которые работают в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют мифические, выдуманные «угрозы» со стороны России», — заявил он.

Депутат также объяснил позицию Рааба, что НАТО нужно приспособиться к «угрозе», исходящей от Москвы. Он считает, что в альянсе хотели бы сотрудничать с Россией, например, обмениваться разведданными. В первую очередь, это относится к борьбе с терроризмом.

Ранее глава британского Форин-офиса заявил об «агрессивном поведении» России, но одновременно признал, что блоку необходимо выстраивать такую политику в отношении Москвы, чтобы всегда можно было наладить отношения.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #нато #морозов

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