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 Двое человек остаются под завалами частично обрушившегося отеля в Новом Орлеане

Двое человек остаются под завалами частично обрушившегося отеля в Новом Орлеане
3:04   13 Октября 2019
Весь мир

Двое человек остаются под завалами частично обрушившегося отеля в Новом Орлеане

Двое человек остаются под завалами частично обрушившегося отеля в Новом Орлеане

Двое человек остаются под завалами строившейся гостиницы Hard Rock, частично обрушившейся в субботу в Новом Орлеане, ведутся поиски с помощью служебных собак и дронов, рассказал глава городского управления противопожарной охраны Тим Макконнелл на пресс-конференции, транслировавшейся телекомпанией CNN.

«Мы полагаем, что знаем, где они находятся, хотя визуально засечь их не можем», — сообщил он.

Пожарные считают, что люди живы. Однако он добавил, что здание с высокой вероятностью может обрушиться снова. По словам Макконнелла, наибольшие опасения вызывает строительный кран, который стоит нестабильно.

Ранее поступала информация об обрушении нескольких этажей строившейся гостиницы, в результате которого один человек погиб и еще 18 человек пострадали. Они отправлены в городские больницы в стабильном состоянии. Сначала велись поиски трех из 45 строителей, работавших на объекте во время обрушения, но позднее выяснилось, что один из них жив и находится в одной из больниц.

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Автор: Мария Милкевич
#обрушение #новый орлеан

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