Чижов подсказал ЕС, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предложил Евросоюзу задуматься о сотрудничестве с ЕАЭС и над концепцией Евразии от Лиссабона до Владивостока, чтобы не превратиться в «задний двор» международной политики и экономики.

Он сделал данное заявление в рамках 17-го Родосского форума «Диалог цивилизаций». Текст выступления Чижова распространила в субботу, 12 октября, пресс-служба постпредства.

«Я, конечно, далек от того, чтобы давать советы новому руководству ЕС. Но хотел бы обратить внимание на очевидное. Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый «задний двор» мировой экономики и политики — это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока», — сказал дипломат.

Чижов считает, что для начала можно было бы перестать «называть ЕС «континентом», «громоздить искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями, и прочие рестрикции», а также «подменять ясное и понятное международное право, основанное на Уставе ООН, неким «миропорядком, основанным на правилах».

В целом же, по мнению постпреда, нужно приступить к политике «интеграции интеграций», а именно сопряжению экономических потенциалов крупнейших союзов континента — ЕАЭС и ЕС. Чижов подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности, и в ЕС это понимают, но некоторые страны не могут признать очевидный факт ввиду собственного упрямства и застарелых комплексов.