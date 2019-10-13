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 Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

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Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

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0:57   13 Октября 2019
Весь мир

Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

Минимум 10 кенийских полицейских погибли при взрыве на границе Кении и Сомали, передает в субботу агентство Reuters со ссылкой на отчет полиции.

Согласно имеющейся информации, кустарное взрывное устройство сработало в ту самую минуту, когда рядом проезжала полицейская машина. К настоящему времени никто не взял на себя ответственность за произошедшее, но в полиции Кении считают организатором радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*.

* «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») — радикальная исламистская группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#взрыв #полиция #кения

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