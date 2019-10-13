Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

Минимум 10 кенийских полицейских погибли при взрыве на границе Кении и Сомали, передает в субботу агентство Reuters со ссылкой на отчет полиции.

Согласно имеющейся информации, кустарное взрывное устройство сработало в ту самую минуту, когда рядом проезжала полицейская машина. К настоящему времени никто не взял на себя ответственность за произошедшее, но в полиции Кении считают организатором радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*.

* «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») — радикальная исламистская группировка, запрещена в РФ.