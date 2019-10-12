Эр-Рияд подтвердил прибытие американских военных

Минобороны Саудовской Аравии подтвердило в соответствующем заявлении, что в страну прибыли дополнительные американские силы и техника для обеспечения безопасности.

«Принято решение принять дополнительные силы и оборонительную технику в рамках сотрудничества Королевства и США в целях обеспечения региональной безопасности, а также чтобы противостоять любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике», — сообщается в документе.

Ранее Пентагон подтвердил, что в Саудовскую Аравию направлены 3 тысяч военных и вооружение после нападений на нефтяные объекты страны. Спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заверил, что это сделано исключительно в целях обороны от возможных атак со стороны Тегерана.

Напомним, 14 сентября несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии были атакованы, в результате чего добыча сократилась более чем вдвое. Йеменские мятежники-хуситы взяли ответственность за нападение на себя, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в нем Иран.