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Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

Минимум десять полицейских погибли в результате взрыва в Кении

 Эр-Рияд подтвердил прибытие американских военных

Эр-Рияд подтвердил прибытие американских военных
23:54   12 Октября 2019
Весь мир

Эр-Рияд подтвердил прибытие американских военных

Эр-Рияд подтвердил прибытие американских военных

Минобороны Саудовской Аравии подтвердило в соответствующем заявлении, что в страну прибыли дополнительные американские силы и техника для обеспечения безопасности.

«Принято решение принять дополнительные силы и оборонительную технику в рамках сотрудничества Королевства и США в целях обеспечения региональной безопасности, а также чтобы противостоять любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике», — сообщается в документе.

Ранее Пентагон подтвердил, что в Саудовскую Аравию направлены 3 тысяч военных и вооружение после нападений на нефтяные объекты страны. Спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заверил, что это сделано исключительно в целях обороны от возможных атак со стороны Тегерана.

Напомним, 14 сентября несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии были атакованы, в результате чего добыча сократилась более чем вдвое. Йеменские мятежники-хуситы взяли ответственность за нападение на себя, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в нем Иран.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #саудовская аравия

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