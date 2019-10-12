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Президент Эквадора сообщил о введении комендантского часа в Кито

Президент Эквадора сообщил о введении комендантского часа в Кито

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23:27   12 Октября 2019
Весь мир

Президент Эквадора сообщил о введении комендантского часа в Кито

Президент Эквадора сообщил о введении комендантского часа в Кито

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики Кито в связи с массовыми протестами.

«Я ввел комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать с 15:00 (23:00 по московскому времени). Это облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия», — заявил лидер страны.

С начала октября население Эквадора протестует против отмены госсубсидий на топливо и экономической политики правительства. Манифестанты перекрывали дороги, нефтяные месторождения и доступ к столичному аэропорту, саботировали работу многих предприятий, брали в заложники сотрудников полиции. Задержаны сотни протестующих, пять человек погибли. Ленин Морено ввел режим ЧП и перенес свою штаб-квартиру из Кито в город Гуаякиль.

В субботу стало известно, что президент согласился пересмотреть указ, отменяющий госсубсидии на топливо.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #эквадор

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