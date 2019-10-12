Франция приостанавливает экспорт вооружений в Турцию

Франция решила приостановить экспорт вооружений в Турцию. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает агентство Reuters.

В коммюнике французского МИД говорится, что решение принято в ожидании завершения турецкой операции на северо-востоке Сирии «Источник мира» и вступает в силу немедленно.

Власти Франции вновь заявили, что решительно осуждают действия Турции, которые ставят под угрозу усилия международной антитеррористической коалиции по обеспечению безопасности и стабилизации. В документе подчеркивается, что операция повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия и тем самым подрывает безопасность европейцев.

Отмечается, что в понедельник пройдет заседание Совета по международным делам Европейского союза в Люксембурге, в ходе которого будет согласована позиция европейских стран по этому вопросу.

«Франция требует скорейшего проведения встречи международной антитеррористической коалиции для того, чтобы обсудить продолжение усилий коалиции в этом контексте», — гласит коммюнике.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство»*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.