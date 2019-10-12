Глава фракции «Слуга народа» признался в отсутствии денег на восстановление Донбасса

Глава президентской фракции в украинской Раде «Слуга народа» Давид Арахамия признал в интервью изданию «Левый берег», что у страны нет средств на восстановление Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», — сказал он.

Арахамия считает, что тему финансирования региона нужно будет обсуждать, когда он вернется под контроль Киева. По его словам, затрат, связанных с реинтеграцией Донбасса, будет «мама не горюй», вероятно, десятки миллиардов. Он напомнил, что у правительства США существовала нереализованная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года, и предположил, что в случае Украины суммы могут быть выше.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сообщал, что правительство учитывало реинтеграцию Донбасса при формировании госбюджета на следующий год.