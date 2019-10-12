Глава Госдепа США поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира

Глава американского Госдепартамента Майкл Помпео поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира в этом году. Соответствующее заявление госсекретаря было распространено в субботу, 12 октября.

«США поздравляют доктора Абия Ахмеда Али, премьер-министра Эфиопии, с тем, что он удостоен огромной чести стать сотым лауреатом Нобелевской премии мира», отметил Помпео.

Приверженность премьер-министра Абия установлению мира в Африке и прекращению конфликта с Эритреей показывают его смелость, силу и лидерские качества, заметил госсекретарь США. Америка, по его словам, отмечает это событие вместе с народом Эфиопии и всего африканского континента.