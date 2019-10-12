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 Стена строящегося отеля рухнула в Новом Орлеане, есть жертвы

Стена строящегося отеля рухнула в Новом Орлеане, есть жертвы
21:43   12 Октября 2019
Весь мир

Стена строящегося отеля рухнула в Новом Орлеане, есть жертвы

Стена строящегося отеля рухнула в Новом Орлеане, есть жертвы

Один человек погиб, еще 18 получили ранения в результате обрушения части строящегося здания отеля в Новом Орлеане (Луизиана). Об этом сообщили представители спасательных служб на пресс-конференции, которую транслировала служба неотложной медицинской помощи штата в Facebook.

Примерно в 9 утра по местному времени в пожарное управление Нового Орлеана сообщили о частичном обрушении строящегося отеля, которое произошло между шестым и восьмым этажами здания.

По данным спасателей, остается вероятность повторного обрушения здания, так как его конструкция является нестабильной. Отмечается, что в настоящее время еще три человека считаются пропавшими без вести. Их ищут сотрудники экстренных служб, также людей эвакуируют из района.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #обрушение #отель #новый орлеан

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