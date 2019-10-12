Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.

По его словам, санкции – это нечто большее, чем просто список ограничений. Пристайко считает, что санкции включают в себя также особое отношение к России, «нерукопожатность».

«Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то кто-то заканчивает последние километры «Северного потока – 2», кто-то говорит, а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет Путин, то в конце останется сделать лишь один шаг – просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции», — высказался глава МИД Украины.

На его взгляд, так может поступить одна из стран, имеющих «двусторонние интересы» с Россией, например, Италия или Венгрия.