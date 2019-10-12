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21:29   12 Октября 2019
Весь мир

Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с президентом

Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с президентом

Представители коренных народов Эквадора, протестующих против указа, отменившего госсубсидии на топливо, согласны пойти на диалог с главой республики Лениным Морено об его отмене или пересмотре, гласит заявление Объединения коренных народов.

«После процесса консультаций с обществом, организациями, представителями народностей мы решили участвовать в диалоге с Лениным Морено по вопросу отмены или пересмотра указа 883», — сообщает объединение.

В пятницу протестующие не согласились обсудить с Морено лично и по его предложению отмену госсубсидий на топливо.

Манифестации в Эквадоре длятся с начала октября, президент страны ввел режим ЧП и перенес штаб-квартиру из столицы Кито в город Гуаякиль.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #эквадор

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