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21:18   12 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций. По словам министра,  такой процесс украинское общество воспринимает как «отступление».

Разведение предполагает отвод только ВСУ, а власть и полиция остаются на подконтрольных Киеву территориях, добавил Пристайко. Кроме того, Украина будет демонтировать укрепленные строения.

Киеву нужно решить: двигаться вперед или продолжать «сидеть в окопах и терять по одному-два человека в день», подчеркнул министр.

«Кто должен принять это решение? Почему не ставили пять лет назад Петру Алексеевичу (Порошенко — прим.ред.) вопрос, когда были подписаны Минские договоренности?» — заявил дипломат в интервью «Укринформ»..

Ранее контактная группа согласовала разведение сил в Донбассе. Однако накануне украинская сторона в третий раз сорвала процесс в районе Петровского и Золотого.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленскому не удалось обеспечить выполнение договоренностей. МИД РФ выразил сожаление о срыве отвода войск и надежду, что Киев предпримет шаги для выполнения своих обязательств.

Москва подчеркивает, что дату встречи в «нормандском формате» можно будет согласовывать только после разведения сил в регионе.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #пристайко

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