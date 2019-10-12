Военные корабли РФ взяли на контроль эсминец США в Черном море

Американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной в субботу, 12 октября.

Черноморский флот уже взял судно на сопровождение. В настоящее время действия амеиканского эсминца контролируют фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

В текущем году американские ВМС уже в седьмой раз заходят в акваторию Черного моря. В августе США также направляли туда «Портер». Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, не имеют право находиться в его водах свыше 21 суток.