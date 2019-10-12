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20:53   12 Октября 2019
Россия

Глава Иркутской области объяснил предложение повысить себе оклад

Глава Иркутской области объяснил предложение повысить себе оклад

Повышение оклада главы региона нужно, чтобы росли зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Соответствующее заявление сделал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее в заксобрание региона был внесен проект закона о повышении оклада губернатора до 27 тысяч рублей. После появления публикаций в СМИ глава фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергей Неверов призвал Левченко быть скромнее.

Глава Иркутской области также заявил, что уровень зарплат бюджетников в регионе невысокий. Он подчеркнул, что во время паводка этим летом «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей».

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Автор: Алла Ларионова
#губернатор #левченко #иркутская область

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