Глава Иркутской области объяснил предложение повысить себе оклад

Повышение оклада главы региона нужно, чтобы росли зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Соответствующее заявление сделал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее в заксобрание региона был внесен проект закона о повышении оклада губернатора до 27 тысяч рублей. После появления публикаций в СМИ глава фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергей Неверов призвал Левченко быть скромнее.

Глава Иркутской области также заявил, что уровень зарплат бюджетников в регионе невысокий. Он подчеркнул, что во время паводка этим летом «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей».