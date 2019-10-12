Гендиректор «Уральских пельменей» прокомментировал уход Михалковой из шоу

Одна из главных звезд «Уральских пельменей» Юлия Михалкова покинула шоу и занялась собственными проектами. Информацию о ее уходе официально подтвердил гендиректор Евгений Орлов.

По его словам, коллектив с пониманием отнесся к решению артистки заняться личной и общественной жизнью.

«Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив «Уральских пельменей», пожелают Юле счастья и успехов», — цитирует URA.RU слова директора.

Ранее стало известно, что Михалкова пропустила две премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. По словам Орлова, она перебралась в Москву. Сама артистка в Instagram призналась, что в столице для нее открылись новые возможности.

Михалкова присоединилась к шоу в 2009 году. Кроме работы в «Уральских пельменях» она регулярно участвует в общественной жизни Свердловской области. Изначально коллектив шоу входил в команду КВН, которая стала чемпионом Высшей лиги в 2000 году.

В 2009 году «Уральские пельмени» запустили собственное шоу на телеканале СТС, отмечает ФАН.