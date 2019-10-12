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20:30   12 Октября 2019
Весь мир

Жертвами нападения на мечеть в Буркина-Фасо стали 16 человек

Жертвами нападения на мечеть в Буркина-Фасо стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщило в субботу, 12 октября, агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленные источники в местных силах безопасности.

Отмечается, что нападение совершила группа вооруженных лиц неподалеку от города Гором-Гором. Еще минимум два человека были ранены и сейчас находятся в критическом состоянии.

С 2015 года на севере Буркина-Фасо происходят постоянные атаки радикалов. За это время жертвами боевых действий стали 570 человек, в числе которых силовики и гражданские лица. Армия в стране постоянно проводит операции по выявлению и ликвидации баз боевиков.

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Автор: Алла Ларионова
#мечеть #атака #буркина-фасо

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