Жертвами нападения на мечеть в Буркина-Фасо стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщило в субботу, 12 октября, агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленные источники в местных силах безопасности.

Отмечается, что нападение совершила группа вооруженных лиц неподалеку от города Гором-Гором. Еще минимум два человека были ранены и сейчас находятся в критическом состоянии.

С 2015 года на севере Буркина-Фасо происходят постоянные атаки радикалов. За это время жертвами боевых действий стали 570 человек, в числе которых силовики и гражданские лица. Армия в стране постоянно проводит операции по выявлению и ликвидации баз боевиков.