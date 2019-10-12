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20:33   12 Октября 2019
Россия

Главред RT Маргарита Симоньян стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

Главред RT Маргарита Симоньян стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян стала новым героем рубрики ФАН «Образы российского патриотизма». Она представляет имидж России за рубежом. Несмотря на санкции, охлаждение отношений с Западом и критику «пророссийской пропаганды», журналист успешно справляется со своей задачей.

Russia Today — один из самых просматриваемых международных телеканалов. Вещанию пророссийского СМИ пытаются помешать, а журналисты  RT сталкивается с негативом и оскорблениями. При этом репортажи RT на Youtube суммарно посмотрело более семи миллиардов человек.

Симоньян активно занимается благотворительностью, она идейный вдохновительпроекта «Дальше действовать будем мы». Благодаря ему для нуждающихся удалось собрать десятки миллионов рублей.

Главред RT Маргарита Симоньян стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

С задачей успешного позиционирования России за рубежом Симоньян справляется прекрасно, отстаивая интересы Родины. Для нее патриотизм — не только мировоззренческая система, но и настоящее призвание.

«Я про себя-то точно знаю, что я патриот. Это заключается хотя бы в том, что мне неприемлема мысль, чтобы жить не здесь. Я уезжала уже в Америку учиться в ранней юности и думала, что уезжаю навсегда, и просто не смогла там жить», — призналась журналист.

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Автор: Арсений Аскольский
#фан #симоньян #патриотизм

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