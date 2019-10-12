Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян стала новым героем рубрики ФАН «Образы российского патриотизма». Она представляет имидж России за рубежом. Несмотря на санкции, охлаждение отношений с Западом и критику «пророссийской пропаганды», журналист успешно справляется со своей задачей.

Russia Today — один из самых просматриваемых международных телеканалов. Вещанию пророссийского СМИ пытаются помешать, а журналисты RT сталкивается с негативом и оскорблениями. При этом репортажи RT на Youtube суммарно посмотрело более семи миллиардов человек.

Симоньян активно занимается благотворительностью, она идейный вдохновительпроекта «Дальше действовать будем мы». Благодаря ему для нуждающихся удалось собрать десятки миллионов рублей.

С задачей успешного позиционирования России за рубежом Симоньян справляется прекрасно, отстаивая интересы Родины. Для нее патриотизм — не только мировоззренческая система, но и настоящее призвание.