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20:08   12 Октября 2019
Весь мир

Анкара сообщила о ликвидации 459 курдов при операции на севере Сирии

Анкара сообщила о ликвидации 459 курдов при операции на севере Сирии

Минобороны Турции сообщило о ликвидации 459 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG) в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом военное ведомство сообщило в субботу, 12 октября.

9 октября турецкий лидер Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере САР против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам. Позднее стало известно о начале наземной части операции.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Россия выступила против заявления Соединенных Штатов в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии. США и европейские партнеры призвали Анкару прекратить военные действия в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #курды

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