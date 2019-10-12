Атакованный танкер Sabiti вернется в Иран в течение 10 дней

Подвергшийся в пятницу нападению танкер Sabiti вернется в Иран через 9-10 дней, заявил в субботу, 12 октября, исполнительный директор Национальной танкерной компании Ирана Насралла Сардашти.

«В течение следующих 9–10 дней танкер достигнет иранских территориальных вод», — приводит его слова информационное агентство Shana.

Сардашти подчеркнул, что «меньше чем за 24 часа судно должно пройти Баб-эль-Мандебский пролив».

На иранском танкере Sabiti в пятницу утром прогремели взрывы. На тот момент он находился близ саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной нефтяной компании Ирана. В результате взрыва повреждения получили два нефтяных резервуара, из-за чего нефть разлилась в Красное море.