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19:41   12 Октября 2019
Весь мир

Британец не смог угнать автомобиль у инвалида из-за кирпича

Британец не смог угнать автомобиль у инвалида из-за кирпича

Житель Великобритании выложил в Сеть видео с камер наружного наблюдения, на котором неизвестный мужчина пытается угнать его автомобиль. Неудавшийся угонщик пытался разбить окно машины кирпичом.

У мужчины ничего не получилось: кирпич отскочил от стекла ему в голову. По данным газеты the Sun, после этого преступник попытался скрыться с места, но полиция его поймала.

Владелец автомобиля — инвалид-колясочник. Он не знал о случившемся, пока полицейские не сообщили ему, что поймали горе-угонщика. По словам мужчины, после неудачно атаки на автомобиле остались только небольшие царапины.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #угон #кирпич

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