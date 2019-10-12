Британец не смог угнать автомобиль у инвалида из-за кирпича

Житель Великобритании выложил в Сеть видео с камер наружного наблюдения, на котором неизвестный мужчина пытается угнать его автомобиль. Неудавшийся угонщик пытался разбить окно машины кирпичом.

У мужчины ничего не получилось: кирпич отскочил от стекла ему в голову. По данным газеты the Sun, после этого преступник попытался скрыться с места, но полиция его поймала.

Владелец автомобиля — инвалид-колясочник. Он не знал о случившемся, пока полицейские не сообщили ему, что поймали горе-угонщика. По словам мужчины, после неудачно атаки на автомобиле остались только небольшие царапины.