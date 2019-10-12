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19:04   12 Октября 2019
Весь мир

Помпео считает, что новый посол США в РФ сможет укрепить сотрудничество двух стран

Помпео считает, что новый посол США в РФ сможет укрепить сотрудничество двух стран

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео выразил уверенность в том, что экс-госсекретарь Джон Салливан в должности посла Соединенных Штатов в России будет эффективно развивать сотрудничество между двумя государствами. Об этом глава американской дипломатии в субботу, 12 октября, написал на своей странице в Twitter.

«Рад, что кандидатура Джона Салливана была выдвинута на пост нашего посла в России. Мы давно стремились к конструктивным отношениям с Россией», — заметил Помпео.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры первого заместителя госсекретаря, бывшего главы Госдепа США Салливана на место посла в РФ. Теперь ее должны утвердить сенаторы.

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Автор: Алла Ларионова
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