РФ не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии, сообщил источник

Россия выступила против заявления Соединенных Штатов в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 12 октября.

Накануне члены Совбеза обсуждали действия Турции в САР, но итоговый документ не приняли. Сегодня рассматривался американский вариант, в котором США, как и европейские партнеры, выразили обеспокоенность турецкой операцией в соседней стране. Члены Совбеза призвали Анкару прекратить военные действия в Сирии.

В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих Анкару. В документе действия турецкой стороны охарактеризованы как как вторжение.

По словам собеседника агентства, Россия не одобрила проект заявления, потому что он не соответствует позиции Москвы.

Накануне МИД опубликовал комментарий о том, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. Отмечалось, что РФ не ставит под сомнение «объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции».

В ведомстве также подчеркнули, что «мир и стабильность на этой части Сирии можно обеспечить лишь через «взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества».

Москва подтвердила, что готова содействовать такому диалогу.

9 октября Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам. Позднее стало известно о начале наземной части операции.