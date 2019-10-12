Юрий Лоза отнес к сектантам фанатов Виктора Цоя и группы «Кино»

Певец и композитор Юрий Лоза, беседуя с «Политикой Сегодня» о предстоящем концерте группы «Кино», на котором песни прозвучат оцифрованным голосом ее лидера Виктора Цоя, отнес к сектантам фанатов рок-группы и ее фронтмена. Музыкант отметил, что он не хочет обижать поклонников «Кино». Однако считает, что, если бы Цой был жив, он не был бы столь популярен.

«Цоя любят не за музыку, вы поймите. Он рано умер. Есть такое понятие рано умереть <...>Есть культ Цоя: это сидеть у стены, горланить эти песни, которые до его смерти никто не горланил. Культовые артисты собирают вокруг себя своих поклонников после своей смерти, и эти поклонники живут уже совершенно по другим законам. По законам секты. Это не сообщество умных людей, там нет полемического клуба. Это секта. А в секте, сами понимаете, есть гуру, есть бог, есть еще какие-то...», — рассказал Лоза.

Из-за культа Виктора Цоя исчезает объективный взгляд на его творчество, считает Лоза. Например, тексты музыканта до сих пор понятны не всем. Не исключение и собеседник агентства.

«Я знаю примерно, что он писал: «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». Наверное, это все имеет какой-то смысл. Только для меня этот смысл не понятен. Раз ты не врубаешься, ты — говно. Ты не знаешь, кто такой великий Цой?! Ты — говно. Как с этими фанатами можно разговаривать? Я не знаю, зачем сажать алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Не знаю! Мне 65 лет, поймите, я прожил уже достаточно на этом свете, я 50 лет занимаюсь музыкой, и я понять не могу, почему я должен копаться в этом, во всем разбираться, зачем сажать эти огурцы!» — гневно сетует Лоза.

Музыкант признался, что никогда не давал комментариев по поводу группы «Кино», потому что она не вызывает у него никакого интереса. Хотя с самим Цоем Лоза пару раз встречался в одной компании.

«Я далекий человек от группы «Кино». Я никогда о ней не писал не говорил. Мы с ним [Цоем] даже не говорили ни разу. Здоровались только один или два раза на общей тусовке и все. Вообще никак не интересна [эта группа]. От слова никак и вообще», — добавил Лоза.

Концерты в честь 30-летия группы «Кино» состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году. На них будет задействован оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, созданный сыном музыканта, который выступает продюсером мероприятия. На сцене выступят басисты группы, которые играли в ней в разные годы: Александр Титов и Игорь Тихомиров. А также гитарист Юрий Каспарян.