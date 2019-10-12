Уволен главный тренер ХК «Сочи»

Гендиректор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев сообщил об отставке главного тренера Сергея Зубова. Причина увольнения — неудовлетворительные результаты южан в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Турнирную ситуацию все знают, мы проиграли пять из последних шести матчей», — цитирует Воропаева ХК ТАСС.

В таблице Западной конференции КХЛ «Сочи» занимает десятое место, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Команда проиграла три раза подряд.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев, он входил в тренерский штаб Зубова. По словам гендиректора «Сочи», сейчас никакие кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются.

Зубов работал в хоккейном клубе с 2017 года. Под его руководством «Сочи» дважды выходили в плей-офф.