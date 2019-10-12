Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве

В Киеве дефицит власти, раз руководство Украины не в силах устранить ультраправых националистов. Об этом в своем Twitter заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского министра иностранных дел о том, что Киев будет просить Евросоюз «дожать» Россию по Донбассу. По мнению Пушкова, это неверный путь.

«Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит», — заметил Пушков.