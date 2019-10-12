Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уволен главный тренер ХК «Сочи»

Уволен главный тренер ХК «Сочи»

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве
Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Эксперт уверен, что помощь РФ улучшит ситуацию с безопасностью в Республике Конго

Эксперт уверен, что помощь РФ улучшит ситуацию с безопасностью в Республике Конго

 Декларация по борьбе с терроризмом подписана в Стамбуле

Декларация по борьбе с терроризмом подписана в Стамбуле

Уволен главный тренер ХК «Сочи»

Уволен главный тренер ХК «Сочи»

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве
Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Эксперт уверен, что помощь РФ улучшит ситуацию с безопасностью в Республике Конго

Эксперт уверен, что помощь РФ улучшит ситуацию с безопасностью в Республике Конго

 Декларация по борьбе с терроризмом подписана в Стамбуле

Декларация по борьбе с терроризмом подписана в Стамбуле

18:26   12 Октября 2019
Россия

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве

Сенатор Пушков констатировал дефицит власти в Киеве

В Киеве дефицит власти, раз руководство Украины не в силах устранить ультраправых националистов. Об этом в своем Twitter заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского министра иностранных дел о том, что Киев будет просить Евросоюз «дожать» Россию по Донбассу. По мнению Пушкова, это неверный путь.

«Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит», — заметил Пушков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#донбасс #украина #пушков #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...