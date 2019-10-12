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18:16   12 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» по Донбассу

Глава МИД Украины Вадим Пристайко на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября намерен призвать партнеров «дожать» Россию в вопросе урегулирования в Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Укринформу».

По словам Пристайко, в Киеве сейчас идут «на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста».

На минувшей неделе контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», по которой закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, и на постоянной основе — после отчета ОБСЕ об их итогах. После этого на Украине прошли протестные акции.

Глава МИД подчеркнул, что «хочет сказать Европе, что эти очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе». Пристайко считает, что Европа должна «подставить плечо и их поддержать».

Ранее сообщалось, что Донецкая и Луганская народные республики планируют обсудить согласование новой даты разведения сил на встрече контактной группы в Минске 15 октября.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #донбасс #украина #пристайко

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