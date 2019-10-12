Сотрудничество РФ и Демократической Республики Конго (ДРК) в оборонном секторе положительно скажется на ситуации с безопасностью в республике, более полувека раздираемой конфликтами. Таким мнением поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с ФАН.

«За последние годы произошел настоящий прорыв в развитии отношений России и Африки. По сути мы можем сказать, что Россия возвращается в давно потерянную для нас Африку, и возвращается как страна, которая несет технологии, свои наработки, мир, порядок и безопасность», — подчеркнул эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что помощь африканским странам от РФ заключается не только в военно-технической или политической сферах, но и в поддержке при реализации различных экономических проектов, основывающихся на интеллектуальных ресурсах. Это именно то, что выгодно отличает российскую сторону от западных стран, заметил Шаповалов.

ДРК является одной из наиболее крупных стран в Африке, с которой у России имеются давние положительные отношения. По мнению Шаповалова, восстановление этих отношений принесет лишь пользу как России, так и конголезскому народу.

Сегодня между РФ и ДРК действует военно-техническое сотрудничество по поставке вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения. Также поставляются детали для обслуживания и эксплуатации советской и российской военной техники, стоящей на вооружении ДРК. По новому контракту между странами от 23 мая этого года, Российская Федерация отправит в Конго военных специалистов для обучения местных военных эксплуатации и ремонту этой техники. Кроме того, конголезский президент Феликс Чисекеди намерен обсудить перспективы взаимодействия между странами в сфере оборонного комплекса на саммите Россия — Африка, который пройдет 23—24 октября в Сочи. Об этом РИА Новости сообщал советник по экономике в посольстве ДРК в Москве Джозеф Мукомбо.

В ДРК более полувека сотрясают госперевороты и гражданские конфликты, спровоцированные желанием как бывших колонизаторов (бельгийцев), так и западных государств завладеть богатыми минеральными ресурсами страны.