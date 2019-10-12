РФ, Турция, Китай, Пакистан и Афганистан подписали декларацию по борьбе с терроризмом. Страны призывали органы безопасности обмениваться разведданными и опытом, нацеленными на борьбу с террористической угрозой.

Документ подписали в субботу, 12 октября, на третьей Конференции глав парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Согласно декларации, участники рекомендуют межпарламентским организациям укреплять региональные связи и разработать стратегию борьбы с терроризмом.

Участники конференции рекомендуют противодействовать вербовке и пропаганде, не допуская использования террористами технологий, средств связи и ресурсов для подстрекательства к терактам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий на конференции Россию, выразил надежду, что страны смогут выработать решения в борьбе с терроризмом. Он отметил, что участники конференции находят все больше точек соприкосновения. Спикер ГД подчеркнул важность идентичного законодательства в сфере борьбы с терроризмом.