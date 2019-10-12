Отряд «Лиза Алерт» создал памятку для родителей после убийства девочки в Саратове

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал памятку для родителей и детей с правилами безопасности на улице. С инструкцией можно ознакомиться на официальной странице отряда в Facebook.

Члены отряда составили памятку после убийства девятилетней девочки в Саратове. О пропаже ребенка стало известно 9 октября. Через два дня полиция нашла девочку мертвой.

«Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила», — говорится в памятке.

Первое правило для родителей — не отпускать ребенка одного на улицу, если ему еще нет 10-ти лет. Исключение — деревня или дача, то есть место, где все хорошо друг друга знают. В памятке сказано, что ребенка необходимо приучать к самостоятельности поэтапно и уважать его, если он еще морально не готов к такому шагу.

Второе правило — ребенок должен знать адрес и телефон родителей, если он ходит в школу самостоятельно или гуляет один на площадке. Ему следует объяснить, что нужно уметь говорить «нет» незнакомому человек, а также не бояться громко звать на помощь. Ребенок должен знать, какие места могут быть опасны, чтобы осознанно их избегать.

Третье правило — сделать маршруты ребенка более безопасными, чтобы по пути не было гаражей, люков, строек, неосвещенных улиц и так далее. Кроме этого, ребенка следует приучить сообщать о своих перемещениях.

И четвертое правило — если ребенок все же не вернулся домой, следует привлекать для его поисков всех родных и близких, потому что эти люди заинтересованы больше других.