Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова его супруге и дочери. По его словам, космонавта хорошо знали и искренне любили в Армении.

Об этом сообщает пресс-служба президента в субботу, 12 октября. Дважды Герой СССР Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В последние годы летчик-космонавт тяжело болел.

По словам Саркисяна, Леонов неоднократно бывал в Армении. Творчество космонавта как художника высоко оценил армянский живописец Мартирос Сарьян.

Президент Армении подчеркнул, что с большой горечью узнал о смерти космонавта, «человека-легенды, навсегда вошедшего в историю человечества». Саркисян назвал выход Леонова в открытый космос настоящим подвигом.