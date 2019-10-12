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17:07   12 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова его супруге и дочери. По его словам, космонавта хорошо знали и искренне любили в Армении.

Об этом сообщает пресс-служба президента в субботу, 12 октября. Дважды Герой СССР Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В последние годы летчик-космонавт тяжело болел.

По словам Саркисяна, Леонов неоднократно бывал в Армении. Творчество космонавта как художника высоко оценил армянский живописец Мартирос Сарьян.

Президент Армении подчеркнул, что с большой горечью узнал о смерти космонавта, «человека-легенды, навсегда вошедшего в историю человечества». Саркисян назвал выход Леонова в открытый космос настоящим подвигом.

«Таким людям уже при жизни ставят памятники, посвящают почтовые марки, их имена - на устах у миллионов, они окружены славой и всеобщим пиететом», — отмечается в послании Саркисяна.

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Автор: Арсений Аскольский
#армения #саркисян #леонов

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