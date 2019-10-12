Алжир и Ирак выступили за возвращение Сирии в ЛАГ

Представители Алжира и Ирака в субботу,12 октября, поддержали идею возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

«Я с сожалением констатирую сегодня, что наша встреча по развитию кризиса в Сирии проходит без ее участия. Я вновь призываю вернуть Сирию в арабскую семью», — заявил генсек Министерства иностранных дел Алжира Беладхан Рашид во время выступления в штаб-квартире ЛАГ в Каире, где проходит экстренное заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств по ситуации в Сирии.

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким согласился с коллегой из Алжира. Он отметил, что необходимо восстановить членство САР в Лиге и встать на ее сторону. Именно арабские страны должны помочь Сирии решить внутренний кризис, считает Али аль-Хаким.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о старте военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Турки намерены очистить территории от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Военная авиация Турции уже нанесла удары по ряду сирийских городов близ границы.